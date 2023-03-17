Мишина заявила, что сам процесс ей гораздо важнее, чем просто иметь красивую фигуру. Она описала этот период своей жизни как один из самых значимых, глубоких и ключевых, в котором произошла тотальная личностная перестройка.

Этот путь начался для нее четыре месяца назад, когда первоначальный интерес к красивой фигуре привел к знакомству с удивительными людьми, которые помогли ей изменить свои идеалы и приоритеты. Мишина говорит, что теперь она никогда не будет прежней:

"Вы не для всех и для каждого. Вы обязательны в построении будущего и незаменимы в изменении настоящего.

Ведь что может быть прекраснее самообогащения, личных побед и достижений?

Я буду бесконечно говорить, что нет ничего невозможного.

Есть только вопрос: готовы ли Вы к этому?" - заявила Мишина.

В сети же были очень разочарованы:

«Разница лишь в том что в первом снимке умышленно просто так сфоткали; В прошлых сторис то подавалось всё так, что предыдущая форма была "отвратительна настолько,что не могла смотреть на себя в зеркало"; Есть одну траву и грейфрут? Спасибо, нет;

Извините, но фото после – отталкивает 🙄; это тот случай, когда было лучше, чем стало. Суповый набор аля "кожа и кости" это идеальная форма?; У Даши Квитковой тоже такие посты о похудении и ее результате. Теперь устраивает марафон со своей командой, скорее всего не бесплатный».

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.