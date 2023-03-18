Кадри з перетворенням спровокували велику кількість конфліктів, а спроби заступитися за Ксенію з боку колег були сприйняті досить гостро.

Нещодавно Мішина нарешті вирішила показати, як схудла на 9 кг. Однак при зростанні артистки та її первісному образі фанати не тільки не помітили особливої ​​різниці, а ще й висміяли Ксенію.

За словами аудиторії Мішиної, вона нагнітала всі ці місяці ситуацію, говорячи, що виглядає огидно і не може дивитися на себе у дзеркало. Кадри з перетворенням спровокували безліч конфліктів, а спроби заступитися за Ксенію з боку колег були сприйняті досить гостро.

Тарас Цимбалюк, колега зірки зі зйомок «Кріпоснохї», вирішив висловитися: «А ще, «люблю» наших диванних критиків, які вміють лише писати якийсь шлак. Краще ці емоції спрямовувати не на заздрість чи демонстрацію власної неповноцінності, а на особисту реалізацію».

Також висловився і товариш з танців Євген Кот: «Партнерша моя, молодчина 🔥». Підтримав і ведучий Слава Дьомін: «І знову добрий день».

У мережі продовжили суперечку: «Дякую, що немає перекачених бройлерських ніг як більшість фітнес-тренерів; Тарасе, чому так агресивно? кожен має свою думку, але ви чомусь захотіли виділитися?;

Тарас, а відколи інша думка, стала ознакою ущербності чи заздрощів? Ви хоч мозок вмикайте, коли таке пишіть чи у вас самців там тільки ч*ен уже думає?; Якщо ви хочете почути думку людей. Так ось ... 48 кг для 33-річної жінки??? Це не норми;

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник похвалився, що про нього зняли фільм.

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