Кадры с преображением спровоцировали множество конфликтов, а попытки заступиться за Ксению со стороны коллег были восприняты довольно остро.

Недавно Мишина наконец-то решила показать, как похудела на 9 кг. Однако при росте артистки и ее изначальном образе фанаты не только не заметили особенной разницы, но еще и высмеяли Ксению.

По словам аудитории Мишиной, она нагнетала все эти месяцы ситуацию, говоря, что выглядит отвратительно и не может смотреть на себя в зеркало. Кадры с преображением спровоцировали множество конфликтов, а попытки заступиться за Ксению со стороны коллег были восприняты довольно остро:

Тарас Цимбалюк, коллега звезды по сьемкам «Крепостной», решил высказаться: «А еще, «обожаю» наших диванных критиков, умеющих только писать какой-то шлак. Лучше эти эмоции направлять не на зависть или демонстрацию собственной ущербности, а на личную реализацию».

Также выразился и товарищ по танцам Евгений Кот: «👏партнерша моя, молодчина🔥». Поддержал и ведущий Слава Демин: «И снова добрый день».

В сети продолжили спор: «Спасибо, что нет перекаченных бройлерских ног как у большинства фитнес-тренеров; Тарас, почему так агрессивно? каждый имеет свое мнение, но вы почему-то захотели выделиться?;

Тарас, а с каких пор иное мнение, стало признаком ущербности или зависти? Вы хоть мозг включайте, когда такое пишите или у вас самцов там только ч*ен уже думает?; Если вы хотите услышать мнение людей. Так вот.....48 кг для 33летней женщины??? Это не нормы;.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник похвастался, что о нем сняли фильм.

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