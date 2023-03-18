Хореограф проєкту "Танці з зірками" Олена Шоптенко розповіла, як погіршився її стан за останній рік.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка, яка разом із сином після повномасштабного вторгнення рф оселилася в Відні, відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям.

"Я вже колись казала, що мої стосунки з тілом за останній рік погіршилися. За те, що я не звертала на його потреби увагу - отримала купу погіршень. Але мені пощастило мати найкращу подружку Аню - експерта з пілатесу (так ми, до речі, і познайомилися років 10 тому). Обожнюю цю техніку, адже вона про відчуття свого тіла та правильні рухові звички. А в комбінації з танцем, вважаю просто знахідкою для тіла та розуму", — пише Олена Шоптенко.

Танцюристка досі відновлюється після народження сина та показала декілька вправ, які допоможуть у цьому.

"І скориставшись нагодою, що ми були разом на вихідних отримала від Ані комплекс вправ, що зміцнюють м'язи живота та тазового дна, утримуючи від погіршення мій діастаз, та сприяють тому, щоб живіт був плаский. Віддаю таким чином належну любов своєму тілу і готова рухатися далі", — додала вона.

Шанувальники в коментарях підтримали Олену Шоптенко та діляться своїми історіями: "Супер! 🔥❤️😍Я після народження дитини вже 9 років займаюсь йогой, іноді медітація. Мені дуже допомогає, релакс для тіла та души. Знайшла для себе flow йога, там кожна асана перетікає в другу, як танок".

Нагадаємо, Шоптенко з "Танці зі зірками" з-за кордону терміново звернулася до українців.

Також Politeka повідомляла, що Шоптенко з "Танці зі зірками" вразила новими кадрами.

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