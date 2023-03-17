Популярна в росії співачка українського походження Ані Лорак, яка від початку повномасштабного російського вторгнення ніяк не висловила своєї громадянської позиції і на кілька місяців зникла з інформаційного простору, нещодавно відновила зв'язок із шанувальниками.

У своєму Instagram зірка кілька тижнів активно постила кадри з нового російського кліпу, а тепер виклала банальне інста-фото за сніданком та розповіла, як любить авокадо. На знімку співачка сидить за столиком у білій футболці, з акуратним укладанням, макіяжем та безневинною посмішкою на обличчі. Усім своїм виглядом та новим фото зірка ігнорує те, що відбувається, і те, що їй пишуть українці у коментарях.

"Ми те, що ми їмо. Наше тіло потребує вітамінів та корисних елементів. Люблю авокадо! А що любите ви?", - написала Лорак під фото і отримала дуже чіткі відповіді від українців.

"Мирне небо. І щоб діти були живі. Як воно на смак, ваша байдужість?".

"Ваша байдужість вбиває".

"Ми любимо, щоб в Україні не було повітряних тривог".

"А ми любимо Україну, на відміну від вас"

"Лорак просто опустилася нижче за плінтус. Як можна зрадити свою Батьківщину".

"Ти б уже обрала, на якому стільці сидиш"

"Ще бігтиме з тієї раші-параші".

"Я люблю жити під мирним небом, без тривог і без смертей людей, які вмирають щодня! Тому з апетитом погано. А у вас гарний апетит у Росії".

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