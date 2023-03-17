Популярная в россии певица украинского происхождения Ани Лорак, которая с начала полномасштабного российского вторжения никак не выразила свою гражданскую позицию и на несколько месяцев пропала из информационного пространства, недавно возобновила связь с поклонниками.

В своем Instagram звезда несколько недель активно постила кадры из нового российского клипа, а теперь выложила банальное инста-фото за завтраком и рассказала, как любит авокадо. На снимке певица сидит за столиком в белой футболке, с аккуратной укладкой, макияжем и невинной улыбкой на лице. Всем своим видом и новым фото звезда игнорирует происходящее и то, что ей пишут украинцы в комментариях.

"Мы то, что мы едим. Наше тело нуждается в витаминах и полезных элементах. Обожаю авокадо! А что любите вы?", - написала Лорак под фото и получила очень четкие ответы от украинцев.

"Мирное небо. И чтобы дети были живы. Как оно на вкус, ваше безразличие?".

"Ваше безразличие убивает".

"Ми любим, чтобы в Украине не било воздушных тревог".

"А мы любим Украину, в отличие от вас"

"Лорак просто опустилась ниже плинтуса. Как можно предать свою Родину".

"Ты бы уже выбрала, на каком стуле сидишь"

"Еще будет бежать из той раши-параши".

"Я люблю жить под мирным небом, без тревог и без смертей людей, умирающих каждый день! Поэтому с аппетитом плохо. А у вас хороший аппетит в россии".

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