Шанувальники зізналися, що у виконанні Артема Пивоварова ця пісня викликала у них бурхливі емоції.

Український співак Артем Пивоваров презентував новий альбом "Твої вірші, мої ноти". До нової платівки увійшли українські народні пісні, записані Пивоваровим сольно та разом із колегами-артистами. В Інстаграм знаменитий українець опублікував в Інстаграм відео з інтерв'ю на радіо і заспівав одну з пісень альбому.

"Твої вірші, мої ноти" – це авторський проект Артема Пивоварова, що складається з українських народних пісень у сучасному аранжуванні, яке зробив музикант. Головною метою цього проекту є популяризація української культури через призму музики.

"Я вважаю, що музика має трансформуватися. Ми повинні виходити з режиму шароварщини. Для мене важливо, щоб про нас говорили, що ми робимо якісну музику", - прокоментував новий альбом Артем Пивоваров і виконав наживо пісню "Молодий".

У коментарях користувачі мережі відзначали, що альбом вийшов неймовірним, а виконання пісні прекрасне: "Дякую за вашу творчість, за те, що несете у світ прекрасне українське слово, музику, голос, пісні", "Всі пісні якісно відрізняються завжди. Та тримати", "Люблю цю пісню" . Ну просто в саме серце ", " Яка ж вона кайфова, а що ти робиш з гітарою, те що вона видає".

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