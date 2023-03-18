Поклонники признались, что в исполнении Артема Пивоварова эта песня вызвала у них бурные эмоции.

Украинский певец Артем Пивоваров представил новый альбом "Твої вірші, мої ноти". В новую пластинку вошли украинские народные песни, записанные Пивоваровым сольно и вместе с коллегами-артистами. В Инстаграм знаменитый украинец опубликовал в Инстаграм, видео из интервью на радио и спел одну из песен альбома.

"Твої вірші, мої ноти" – это авторский проект Артема Пивоварова, состоящий из украинских народных песен в современной аранжировке, которую сделал музыкант. Главной целью этого проекта является популяризация украинской культуры через призму музыки.

"Я считаю, что музыка должна транформироваться. Мы должны выходить из режима шароварщины. Для меня важно, чтобы о нас говорили, что мы делаем качественную музыку", - прокомментеривол новый альбом Артем Пивоваров и исполнил вживую песню "Молодий".

В комментариях пользователи сети отмечали, что альбом вышел невероятным, а исполнение песни прекрасное: "Спасибо за ваше творчество, за то, что несете в мир прекрасное украинское слово, музыку, голос, песни", "Все песни качественно отличаются всегда. Так держать", "Обожаю эту песню. Ну просто в самое сердечко", "Какая же она кайфовая, а что ты делаешь с гитарой, то что она выдает".

Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.

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