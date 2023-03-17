На цей раз дівчина вирішила поділитися добіркою коротких відео, знятих за останні місяці. А також показала, як їх змінилася за цей період. Раніше Квіткова зізналася, що в її житті було багато стресу - вона перебуває у процесі розлучення з Микитою Добриніним.

Коментувати тему особистих стосунків та причин розриву дівчина не планує, натомість воліючи робити акцент у блозі на своєму схудненні. Квіткова скинула близько 36 кг після вагітності, тому багато хто запитує про це під кожним відео.

«Диявол прошепотів на вухо: "ти недостатньо сильна, щоб вистояти шторм". Я прошепотіла у вухо диявола: «я є шторм» - пише Квіткова.

У мережі думки розділилися:

«Мабуть, цього не можна говорити, але вам так підходить розлучення 😉 Як квітка розцвіла); це просто екстаз як гарно; Коли такі фрази ставили як статус "ВКонтакті"; Як реклама парфуму 😍

Реклама себе вийшла новий рівень; тут багато естетики самолюбування, підтримую цю хустку».

Нещодавно стало відомо про розрив відносин між Дашею Квітковою та Микитою Добриніним, після чого Квіткова закрила тему особистих стосунків.

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