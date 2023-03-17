В этот раз девушка решила поделиться подборкой коротких видео, отснятных за последние месяцы. А также показала, как ихменилась за этот период. Ранее Квиткова призналась, что в ее жизни было много стресса - она находится в процессе развода с Никитой Добрыниным.
Комментировать тему личных отношений и причин разрыва девушка не планирует, вместо этого предпочитая делать акцент в блоге на своем похудении. Квиткова сбросила около 36 кг после беременности, поэтому многие спрашивают об этом под каждым видео.
«Дьявол прошептал на ухо: "ты недостаточно сильна, чтобы выстоять шторм". Я прошептала в ухо дьявола: «я и есть шторм»» - пишет Квиткова.
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В сети мнения разделились:
«Пожалуй, этого нельзя говорить, но вам так подходит развод 😉 Как цветок расцвела); это просто экстаз как красиво; Когда такие фразы ставили как статус "вКонтакте"; Как реклама парфюма 😍
Реклама себя вышла на новый уровень; тут много эстетики самолюбования, поддерживаю этот платок».
Не так давно стало известно о разрыве отношений между Дашей Квитковой и Никитой Добрыниным, после чего Квиткова закрыла тему личных отношений.
Напомним, "Холостяк" Добрынин после расставания с Квитковой показал, как проводит время с сыном
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