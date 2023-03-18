На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла про те, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та його уповноваженої з прав дитини марії львової-бєлової у справі незаконної депортації населення, зокрема, українських дітей. Не так давно марія хвалилася російському диктаторові, як знайшла спільну мову з хлопчиком з Маріуполя (відео 1). Одразу після всиновлення чиновниця жалілася, що хлопчик не шанував росію та її президента.

Рішення МКС означає, що підозрюваних можуть заарештувати в будь-якій країні, яка ратифікувала Римський статут. Україна до таких не належить, натомість в нас з березня минулого року знищення окупанта цивільною особою не є злочином. Водночас, заарештувати путіна можуть у відносно лояльних до рф країнах, зокрема, в Африці.

Новина з Гааги спричинила істеричну реакцію, як російських чиновників (фото 2), так і пропагандистів, які займаються звичною справою – погрозами (фото 3).

Також Марічка Падалко розповіла, що росіяни вчергове вдарили по Авдіївці.

Про складну ситуацію на донецькому напрямку розповів боєць із позивним «Санта» (відео 6).

В Херсоні також показали наслідки обстрілу, який окупанти здійснили напередодні (відео 7).

Словаччина оголосила про передачу Україні 13 винищувачів Міг-29 (фото 8). Про перші чотири напередодні оголосила Польща.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

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