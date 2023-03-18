На своей странице в Instagram ведущая рассказала о том, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента россии владимира путина и его уполномоченной по правам ребенка марии львовой-беловой по делу незаконной депортации населения, в частности, украинских детей. Не так давно мария хвасталась российскому диктатору, как нашла общий язык с мальчиком из Мариуполя (видео 1). Сразу после усыновления чиновница жаловалась, что мальчик не уважал россию и ее президента.

Решение МУС означает, что подозреваемые могут быть арестованы в любой стране, ратифицировавшей Римский устав. Украина к таковым не относится, зато у нас с марта прошлого года уничтожение оккупанта гражданским лицом не является преступлением. В то же время, арестовать путина могут в относительно лояльных к рф странах, в частности, в Африке.

Новость из Гааги повлекла за собой истерическую реакцию, как российских чиновников (фото 2), так и пропагандистов, занимающихся привычным делом – угрозами (фото 3).

Также Маричка Падалко рассказала, что россияне в очередной раз ударили по Авдеевке.

О сложной ситуации в донецком направлении рассказал боец ​​с позывным «Санта» (видео 6).

В Херсоне также показали последствия обстрела, который оккупанты совершили накануне (видео 7).

Словакия объявила о передаче Украине 13 истребителей Миг-29 (фото 8). О первых четырех накануне объявила Польша.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.