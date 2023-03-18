Популярна співачка Тіна Кароль щодня показує в Інстаграм кадри зі свого життя та розповідає про концерти. Артистка не залишається в Україні, постійно виступаючи за кордоном.
При цьому Тіна Кароль не розповідає про себе нічого особистого і не пояснює, чому вважає за краще продовжувати жити за кордоном. У Києві Кароль з'являється рідко, але щоби підтримувати популярність серед фанатів, вона почала ділитися новими фото, а іноді й цілими добірками.
«Королева 😻; Неймовірно красива 💘; наша краса; кохана; Найкраща; Красива такаааа; Сумна кішка🥺; Королева 👑 Богиня;
Не можете приховати смуток за цією посмішкою; Яка гарна; Кішка ❤️; Ви чудова".
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Раніше співачка вирішила поділитись цікавою добіркою кадрів, зроблених під час її останніх концертів. Наразі Тіна Кароль продовжує свій тур за кордоном, тому не так часто показує нові фото у мережі, зроблені на виступах.
У чорній сукні з вирізом та акуратними прикрасами зірка виконала один із улюблених номерів.
Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.
Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.
Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.