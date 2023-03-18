Популярная певица Тина Кароль каждый день показывает в Инстаграм кадры из своей жизни и рассказывает о концертах. Артистка не остается в Украине, постоянно выступая за границей.
При этом Тина Кароль не рассказывает о себе ничего личного и не объясняет, почему предпочитает продолжать жить за границей. В Киеве Кароль появляется редко, но чтобы поддерживать популярность среди фанатов, она начала делиться новыми фото, а иногда и целыми подборками.
«Королева 😻; Невероятно красивая💘; наша красота; любимая; Лучшая; Красивая такаааая; Грустная кошка🥺; Королева 👑 Богиня;
Не можете скрыть грусть за этой улыбкой; Как хороша; Кошка ❤️; Вы прекрасна».
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Ранее певица решила поделиться интересной подборкой кадров, сделанных во время ее последних концертов. Сейчас Тина Кароль продолжает свой тур за границей, поэтому не так часто показывает новые фото в сети, сделанные на выступлениях.
В черном платье с вырезом и аккуратными украшениям звезда исполнила один из любимых номеров.
Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.
Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.
Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.