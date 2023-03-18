Телеведучий, суддя проекту "Майстер Шеф" та кулінар Ектор Хіменес-Браво ділиться в мережі не лише корисними рецептами.

Суддя проекту "Майстер Шеф" щодня намагається розповідати щось корисне для українців та ділиться смачними рецептами. Також він дає поради щодо приготування простих страв вдома та намагається ділитися інформацією про життя.

На цей раз Ектор вирішив трохи розповісти про те, як правильно вживати авокадо і отримати про це максимум користі.

«Щоб авокадо швидше дозрів, покладіть його у паперовий пакет із бананом та яблуком.

Якщо покласти авокадо в духовку на 200 градусів на 10 хвилин, то фрукт дозріє швидше.

Авокадо може замінити вершкове масло, з ним ваша випічка стане кориснішою.

А ось лимонний сік захистить авокадо від окиснення!».

Також на своїй сторінці у соцмережі Інстаграм він показав кадри з тренування та зізнався, як бореться з крипатурою, яка буває навіть у такого досвідченого спортсмена, як він.

"Любиш тренування, люби ходити з крипатурою. Як би сильно я не любив тренування та залу, ті ранки, коли немає сил навіть підвестися з ліжка, запам'ятовуються надовго… Здавалося б, шансів на порятунок немає, проте можливо все!", - зазначив Ектор. Хіменес-Браво.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.