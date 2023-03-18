Судья проекта "Мастер Шеф" каждый день старается рассказывать что-то полезное для украинцев и делится вкусными рецептами. Также он дает советы по приготовлению простых блюд дома и старается делиться информацией о жизни.
В этот раз Эктор решил немного рассказать о том, как правильно употреблять авокадо и получить об этом максимум пользы.
«Чтобы авокадо быстрее созрел, положите его в бумажный пакет с бананом и яблоком.
Если положить авокадо в разогретую духовку на 200 градусов на 10 минут, то фрукт созреет быстрее.
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Авокадо может заменить сливочное масло, с ним ваша выпечка станет более полезной.
А вот лимонный сок защитит авокадо от окисления!».
Также на своей странице в соцсети Инстаграм он показал кадры с тренировки и признался, как борется с крипатурой, которая бывает даже у такого опытного спортсмена, как он.
"Любишь тренировки, люби ходить из крипатурой. Как бы сильно я ни любил тренировки и зал, те утра, когда нет сил даже встать с кровати, запечатлеваются надолго… Казалось бы, шансов на спасение нет, однако возможно все!", - отметил Эктор Хименес-Браво.
Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.