Телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво делится в сети не только полезными рецептами.

Судья проекта "Мастер Шеф" каждый день старается рассказывать что-то полезное для украинцев и делится вкусными рецептами. Также он дает советы по приготовлению простых блюд дома и старается делиться информацией о жизни.

В этот раз Эктор решил немного рассказать о том, как правильно употреблять авокадо и получить об этом максимум пользы.

«Чтобы авокадо быстрее созрел, положите его в бумажный пакет с бананом и яблоком.

Если положить авокадо в разогретую духовку на 200 градусов на 10 минут, то фрукт созреет быстрее.

Авокадо может заменить сливочное масло, с ним ваша выпечка станет более полезной.

А вот лимонный сок защитит авокадо от окисления!».

Также на своей странице в соцсети Инстаграм он показал кадры с тренировки и признался, как борется с крипатурой, которая бывает даже у такого опытного спортсмена, как он.

"Любишь тренировки, люби ходить из крипатурой. Как бы сильно я ни любил тренировки и зал, те утра, когда нет сил даже встать с кровати, запечатлеваются надолго… Казалось бы, шансов на спасение нет, однако возможно все!", - отметил Эктор Хименес-Браво.

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.