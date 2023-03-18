Як відомо, кілька днів тому Надя Дорофєєва подякувала всім за підтримку та вибачилася перед фанатами - через погане самопочуття вона вимушено скасувала концерт і вирушила до лікарні поправити здоров'я. За словами артистки, їй все ще важко.

Спочатку у неї просто була температура, а потім сильний напад мігрені. Вітамінний коктейль не зміг повністю виправити становище, тому Дорофєєва знову під крапельницею:

"Тяжко..." - пише Надя і показує новий кадр із лікарні.

"Мені зробили "вітамінно-підтримуючу крапельницю". Звичайно, краще не доводити себе до хвороби і краще зробити цю процедуру як "запобігання". Тим більше вірусів зараз – дуже багато і всі вони дуже агресивні", – написала Надя.

У мережі продовжують підтримувати артистку після інформації про її хворобу, адже їй навіть довелося скасувати концерт: Дорофєєва заявила, що змушена скасовує виступи, бо все ще погано почувається.

«Сподіваюся, ми підняли тобі настрій! Швидше одужай; нудьгуємо і чекаємо здорової, не хворій!; Надя, одужуй» - продовжують писати артистці в Інстаграм.

Нагадаємо, Кацуріна розповіла, на що її надихнув коханий Дантес.

Як Politeka повідомляла, нова подружка екс-чоловіка Дорофєєвої Дантеса чесно розповіла про зроблений бюст.

Також Politeka писала, Дантес зізнався, чому навчився у відносинах із Дорофєєвою.