Как известно, пару дней назад Надя Дорофеева поблагодарила всех за поддержу и извинилась перед фанатами - из-за плохого самочувствия она вынуждено отменила концерт и отправилась в больницу поправить здоровье. Пословам артистки, ей все еще тяжело.

Сначала у нее просто была температура, а потом сильный приступ мигрени. Витаминный коктейль не смог полностью исправиль положение, поэтому Дорофеева снова под капельницей:

"Тяжело..." - пишет Надя и показывает новый кадр из больницы.

"Мне сделали "витаминно-поддерживающую капельницу". Конечно, лучше не доводить себя до болезни и лучше сделать эту процедуру как "предотвращение". Тем более вирусов сейчас - очень много и все они очень агрессивные", - написала Надя.

В сети продолжают поддерживать артистку после информации о ее болезни, ведь ей даже пришлось отменить концерт: Дорофеева заявила, что вынуждено отменяет выступления, поэтому что все еще плохо себя чувствует.

«Надеюсь, мы подняли тебе настроение! Быстрее поправляйся; скучаем и ждем здоровой, не болей!; Надя, выздоравливай» - продолжают писать артистке в Инстаграм.

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