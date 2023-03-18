На своїй сторінці в Instagram режисер показав, як проходять репетиції грандіозного Bestseller World Tour 2023.

"В цей час зібрати улюблену команду разом це скарб. Це шоу буде особливо змістовним. В ньому переплелись старі часи, що лунають крізь рими найголовніших хітів артиста; сьогодення, яке ми доносим як музичний щоденник, куди увійшли пісні які були написані за цей рік; та МАЙБУТНЕ - це зовсім новий матеріал, те у що вірить артист Макс Барських, те що собі загадав. Я дуже вдячний режисеру і хореографу Русіку Махову за те, що ми, вдвох, не боїмось втілювати наші бажання. Дякую Євгену Філатову за тонке бачення, він надав нашій команді живий подих, бо став саундпродюсером шоу", — пише Алан Бадоєв.

Він подякував усій свої команді, але по-особливому виділив головну зірку — Макса Барських.

"А самим великим надхненям для мене є Макс, я обожнюю його перевтілення від пісні до пісні, саме він головна скрипка будь-якої вистави, бо вміє провести глядача крізь танці до сліз і в зворотньому напрямку, до почуття катарсису. Цей тур для нас це місія - зібрати своїх людей, дати змогу заробляти своїм талантом, а головне зібрати нову суму для допомоги нашим хлопцям на фронті", — наголосив Бадоєв.

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.