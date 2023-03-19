Дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук зізналася, наскільки їй вдалося схуднути, поділившись у своєму блозі з фанатами.

Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка стала дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Саліванчук вирішила побалакати з фанатами у своєму сторіс.

"Запитуйте?", - написала Ганна у своєму блозі.

"Яка у тебе зараз вага", - запитав фанат.

"Я схудла на 5 кг, коли дійду до мети, напишу вам точну вагу, але мені залишилося зовсім трохи", - написала у відповідь Ганна.

"Чому пішли на актрису?" - запитав ще один фанат.

"Бо це моя мрія дитинства. І лише на сцені та в кіно я отримую частину щастя, яке дає мені крила", - написала зірка у відповідь.

"Ви навчаєтесь на психолога дистанційно?", - Запитав ще один фанат.

"У травні у мене сесія. Іспити, зараз якраз пишу есе з сімейної психології. Навчання - було онлайн. У травні побачимо, може щось зміниться", - поділилася Ганна.

"Який розмір погруддя?", - запитав ще один фанат.

"Було 8 - тепер 4. Змінюється від ситуації", - відповіла Саліванчук і показала розкішні форми.

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