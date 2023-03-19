Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая стала женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Саливанчук решила поболтать с фанатами в своем сторис.
"Спрашивайте?", - написала Анна в своем блоге.
"Какой у тебя сейчас вес", - спросил фанат.
"Я похудела на 5 кг, когда дойду до цели, напишу вам точный вес, но мне осталось совсем чуть-чуть", - написала в ответ Анна.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Безжалостно и бессмысленно": в Запорожье стали известны подробности ракетного удара по одному из лучших ЖК
Горе в семье Софии Ротару, сын певицы сообщил первые подробности: "Ну как же так..."
"Получила кучу ухудшений": Шоптенко из "Танці з зірками" сообщила о проблемах со здоровьем
"В окружение могут попасть 7,5 тысяч человек": какая ситуация рискует сложиться для ВСУ и оккупантов в Бахмуте
"Почему пошли на актрису?", - спросил еще один фанат.
"Ибо это моя мечта детства. И только на сцене и в кино я получаю часть счастья, которое дает мне крылья", - написала звезда в ответ.
"Вы учитесь на психолога дистанционно?", - спросил еще один фанат.
"В мае у меня сессия. Экзамены, сейчас как раз пишу эссе по семейной психологии. Учеба - была онлайн. В мае увидим, может что-то изменится", - поделилась Анна.
"Какой размер бюста?", - спросил еще один фанат.
"Был 8 - теперь 4. Меняется от ситуации", - ответила Саливанчук и показала роскошные формы.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" дала рецепт вкуснейшей банановой запеканки
А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" попала в неловкость, отказавшись уходить из зала во время тревоги
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" похвасталась фигуркой в спортзале