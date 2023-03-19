Жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук призналась, на сколько ей удалось похудеть, поделившись в своем блоге с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая стала женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Саливанчук решила поболтать с фанатами в своем сторис.

"Спрашивайте?", - написала Анна в своем блоге.

"Какой у тебя сейчас вес", - спросил фанат.

"Я похудела на 5 кг, когда дойду до цели, напишу вам точный вес, но мне осталось совсем чуть-чуть", - написала в ответ Анна.

"Почему пошли на актрису?", - спросил еще один фанат.

"Ибо это моя мечта детства. И только на сцене и в кино я получаю часть счастья, которое дает мне крылья", - написала звезда в ответ.

"Вы учитесь на психолога дистанционно?", - спросил еще один фанат.

"В мае у меня сессия. Экзамены, сейчас как раз пишу эссе по семейной психологии. Учеба - была онлайн. В мае увидим, может что-то изменится", - поделилась Анна.

"Какой размер бюста?", - спросил еще один фанат.

"Был 8 - теперь 4. Меняется от ситуации", - ответила Саливанчук и показала роскошные формы.

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