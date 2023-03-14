Зимой Анна Саливанчук призналась, что ее вес в 63 кг давно не кажется ей приемлимым и она хочет похудеть до 55. С тех пор звезда занимается в зале, ходит в сауну и на плавание, а также сменила режим питания.
Часто Анна показывает, что готовит и как бывает непросто продолжпть заниматься похудением, когда вес "не уходит". Тем не менее, артистка не сдается и не стала идти на какие-то кардинальные меры, вместо этого усердно преображая себя своими силами.
«Если очень много работать, то результат всегда будет!» - написала Анна и поделилась новым кадром после тренировки.
Также Саливанчук в Instagram опубликовала подборку снимков, сделанных на съемках нового шоу. Артистка решила поделиться эмоциями перед премьерой, ведь ей было непросто сниматься.
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«Это было первое шоу снятое после войны, спасибо телеканалу за шоу #вопрос. Несмотря на то, что мы 4 часа сидели в укрытии уже в гриме и костюме, как раз в этот день было много прилетов по Киеву, мы все же сняли этот выпуск с моими любимыми коллегами!» - поделилась Анна.
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