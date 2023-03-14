Зимой Анна Саливанчук призналась, что ее вес в 63 кг давно не кажется ей приемлимым и она хочет похудеть до 55. С тех пор звезда занимается в зале, ходит в сауну и на плавание, а также сменила режим питания.

Часто Анна показывает, что готовит и как бывает непросто продолжпть заниматься похудением, когда вес "не уходит". Тем не менее, артистка не сдается и не стала идти на какие-то кардинальные меры, вместо этого усердно преображая себя своими силами.

«Если очень много работать, то результат всегда будет!» - написала Анна и поделилась новым кадром после тренировки.

Также Саливанчук в Instagram опубликовала подборку снимков, сделанных на съемках нового шоу. Артистка решила поделиться эмоциями перед премьерой, ведь ей было непросто сниматься.

«Это было первое шоу снятое после войны, спасибо телеканалу за шоу #вопрос. Несмотря на то, что мы 4 часа сидели в укрытии уже в гриме и костюме, как раз в этот день было много прилетов по Киеву, мы все же сняли этот выпуск с моими любимыми коллегами!» - поделилась Анна.

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