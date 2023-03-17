Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук каждый день рассказывает о своей жизни в Инстаграм, делится вкусными рецептами и впечатляет кадрами с яркими образами. В этот раз Саливанчук рассказала неловкую историю о своих тренировках.

Как известно, Анна начала активно заниматься для похудения и продолжает свой путь к идеальным формам. Иногда это очень непросто, особенно из-за частых воздушных тревог.

«Уже 1 год и 20 дней каждый украинец мечтает, чтоб оно сдохло. Чтоб была победа. И почему мысли не материальны и все не срабатывает, как у меня сегодня с тревогой!

Но если женщина с утра встала с настроением и хочет заниматься спортом, то никакая тревога ее не остановит! Меня не выгнали, но пытались выключить тренажеры, но железо не выключить!» - заявила Саливанчук.

Зимой Анна Саливанчук призналась, что ее вес в 63 кг давно не кажется ей приемлимым и она хочет похудеть до 55. С тех пор звезда занимается в зале, ходит в сауну и на плавание, а также сменила режим питания.

Часто Анна показывает, что готовит и как бывает непросто продолжпть заниматься похудением, когда вес "не уходит". Тем не менее, артистка не сдается и не стала идти на какие-то кардинальные меры, вместо этого усердно преображая себя своими силами.

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