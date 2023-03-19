На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, на яку маніпуляцію наважилася після народження другої дитини.

"Світ стає все більш нестабільним. Дуже багато питань, мало відповідей. Навіть думати про майбутнє іноді трохи лячно… Кожному з батьків хочеться підкласти «м’якеньких ковдр» своїм дітям. І як належить прогресивній людині, йти в ногу з технологіями, що дають безліч переваг. Для себе я обрала певні константи, які попри все мають бути втілені і деякі встигла зробити ще у далекому 2014", — пише Катерина Кухар.

Балерина окреслила три найважливіші сфери піклування про дітей:

дати освіту;

передати традиції, що прийняті в сім’ї та в країні;

дбати про їхнє здоров’я.

Катерина Кухар зізналася, що коли вона народила другу дитину, вирішила підстрахуватись і зберегла в кріобанку пуповинну кров та матеріали, які містять мезенхімальні клітини з регенеративним потенціалом.

"Їх часто використовують у спортивній медицині та ортопедії. Це не потребує додаткових маніпуляцій та не шкодить мамі і новонародженій дитині. Прогресивна медицина має багато можливостей, та маю надію, що вона ніколи не знадобиться нікому з нашої родини. Але усвідомленість і підстраховка — це можливість підвищити рівень безпеки кожного", — пояснила артистка.

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