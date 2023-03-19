На своей странице в Instagram артистка рассказала, на какую манипуляцию решилась после рождения второго ребенка.

"Мир становится все более нестабильным. Очень много вопросов, мало ответов. Даже думать о будущем иногда немного пугающе... Каждому родителю хочется подложить «мягеньких одеял» своим детям. И как положено прогрессивному человеку, идти в ногу с технологиями, которые дают множество преимуществ. Для себя я выбрала определенные константы, которые вопреки всему должны быть воплощены и некоторые успела сделать еще в далеком 2014 году", — пишет Екатерина Кухар.

Балерина очертила три важнейших сферы заботы о детях:

дать образование;

передать традиции, принятые в семье и стране;

заботиться об их здоровье.

Екатерина Кухар призналась, что когда она родила второго ребенка, решила подстраховаться и сохранила в криобанке пуповинную кровь и материалы, содержащие мезенхимальные клетки с регенеративным потенциалом.

"Их часто используют в спортивной медицине и ортопедии. Это не требует дополнительных манипуляций и не вредит маме и новорожденному ребенку. Прогрессивная медицина имеет много возможностей, и надеюсь, что она никогда не понадобится никому из нашей семьи. Но осознанность и подстраховка - это возможность повысить уровень безопасности каждого", - объяснила артистка.

Напомним, Екатерина Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.