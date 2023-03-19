Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка вирішила поділитися з українцями простим рецептом смачнющого бананового кексу.

"Я вам зуб даю, що то дуже смачно...", — радить Тетяна Песик.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

2 банана для начинки

1 банан для декору

3 яйця

5 ст. л олії

80 г. цукру

1 ч.л ванільного цукру

1 ч.л розпушувача

200 г. борошна

за бажанням можна додати родзинки або журавлину

Два банани та три яйця зірка "Жіночого кварталу" розім'яла за допомогою виделки та добре пермішала. Далі додаємо олію та цукор, знову перемішуємо. Всипаємо туди ж ванільний цукор, розпушувач і в кінці борошно. Вимішуємо тісто до однорідної консистенції, додаючи родзинки.

Виливаємо бананове тісто в форму для кексу, застелену пергаментом, а зверху кладемо для декор банан, розрізаний уздовж навпіл. Відправляємо кекс у духовку, розігріту до 180 градусів, на 45-50 хвилин, щоб він гарно спікся.

У коментарях Тетяна Песик додала ще дві поради, які допоможуть у приготуванні: "Aaaa.. вибачте, можна ті банани з яйцями в блендері збити.. і банани беріть стиглі, можуть бути такі, що їм вже все, і вони геть чорнющі".

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