В этот раз на своей странице в Instagram артистка решила поделиться с украинцами простым рецептом вкусного бананового кекса.
"Я вам зуб даю, что это очень вкусно...", - советует Татьяна Песик.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 2 банана для начинки
- 1 банан для декора
- 3 яйца
- 5 ст. л растительного масла
- 80 г. сахара
- 1 ч.л ванильного сахара
- 1 ч.л разрыхлителя
- 200 г. муки
- по желанию можно добавить изюм или клюкву.
Два банана и три яйца звезда "Женского квартала" размяла с помощью вилки и хорошо перемешала. Далее добавляем растительное масло и сахар, снова перемешиваем. Всыпаем туда же ванильный сахар, разрыхлитель и в конце муку. Вымешиваем тесто до однородной консистенции, добавляя изюм.
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Выливаем банановое тесто в форму для кекса, застеленную пергаментом, а сверху кладем для декора банан, разрезанный вдоль пополам. Отправляем кекс в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45-50 минут, чтобы он хорошо спекся.
В комментариях Татьяна Песик добавила еще два совета, которые помогут в приготовлении: "Aaaa.. извините, можно те бананы с яйцами в блендере взбить.. и бананы берите спелые, могут быть такие, что им уже все, и они чернеющие".
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