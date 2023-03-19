В этот раз на своей странице в Instagram артистка решила поделиться с украинцами простым рецептом вкусного бананового кекса.

"Я вам зуб даю, что это очень вкусно...", - советует Татьяна Песик.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 2 банана для начинки
  • 1 банан для декора
  • 3 яйца
  • 5 ст. л растительного масла
  • 80 г. сахара
  • 1 ч.л ванильного сахара
  • 1 ч.л разрыхлителя
  • 200 г. муки
  • по желанию можно добавить изюм или клюкву.

Два банана и три яйца звезда "Женского квартала" размяла с помощью вилки и хорошо перемешала. Далее добавляем растительное масло и сахар, снова перемешиваем. Всыпаем туда же ванильный сахар, разрыхлитель и в конце муку. Вымешиваем тесто до однородной консистенции, добавляя изюм.

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Выливаем банановое тесто в форму для кекса, застеленную пергаментом, а сверху кладем для декора банан, разрезанный вдоль пополам. Отправляем кекс в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45-50 минут, чтобы он хорошо спекся.

В комментариях Татьяна Песик добавила еще два совета, которые помогут в приготовлении: "Aaaa.. извините, можно те бананы с яйцами в блендере взбить.. и бананы берите спелые, могут быть такие, что им уже все, и они чернеющие".

Напомним, выяснилось, почему звезда Квартал-95 исчезла со сцены.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.