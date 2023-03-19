В этот раз на своей странице в Instagram артистка решила поделиться с украинцами простым рецептом вкусного бананового кекса.

"Я вам зуб даю, что это очень вкусно...", - советует Татьяна Песик.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

2 банана для начинки

1 банан для декора

3 яйца

5 ст. л растительного масла

80 г. сахара

1 ч.л ванильного сахара

1 ч.л разрыхлителя

200 г. муки

по желанию можно добавить изюм или клюкву.

Два банана и три яйца звезда "Женского квартала" размяла с помощью вилки и хорошо перемешала. Далее добавляем растительное масло и сахар, снова перемешиваем. Всыпаем туда же ванильный сахар, разрыхлитель и в конце муку. Вымешиваем тесто до однородной консистенции, добавляя изюм.

Выливаем банановое тесто в форму для кекса, застеленную пергаментом, а сверху кладем для декора банан, разрезанный вдоль пополам. Отправляем кекс в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45-50 минут, чтобы он хорошо спекся.

В комментариях Татьяна Песик добавила еще два совета, которые помогут в приготовлении: "Aaaa.. извините, можно те бананы с яйцами в блендере взбить.. и бананы берите спелые, могут быть такие, что им уже все, и они чернеющие".

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