На цей раз ведуча постаралася пояснити своє розуміння обраного нею шляху, чому вона вирішила худнути таким чином. Також Мішина відповіла, чому нібито «знущалася з себе, якщо й так усе було красиво і жіночно».

«Хто так само вважає, ви повинні зрозуміти, що трансформація способу життя та ретельна робота над собою – це не про знущання, це про усвідомлене та здорове життя. Можливо, у вас формується таке мислення через маніпуляційні стереотипи. Мовляв, для кращої версії на себе треба постійно страждати і знущатися з себе.

Так не завжди, у всьому є присутність задоволення, але хто сказав, що це погано? Складнощі також важливі!» - Заявила Мішина.

Раніше Мішина заявила, що сам процес їй набагато важливіший, ніж просто мати гарну фігуру. Вона описала цей період свого життя як один із найбільш значущих, глибоких та ключових.

Цей шлях розпочався для неї чотири місяці тому, коли первісний інтерес до гарної фігури призвів до знайомства з дивовижними людьми, які допомогли їй змінити свої ідеали та пріоритети.

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