В этот раз ведущая постаралась объяснить свое понимание выбранного ею пути, почему она решила худеть таким образом. Также Мишина ответила, почему якобы «издевалась над собой, если и так все было красиво и женственно».

«Кто так же считает, вы должны понять, что трансформация образа жизни и тщательная работа над собой – это не про издевательства, это про осознанную и здоровую жизнь. Возможно, в вас формируется такое мышление из-за манипуляционных стереотипов. Мол, для лучшей версии себя надо постоянно страдать и издеваться над собой.

Так не всегда, у всем есть присутствие удовольствия, но кто сказал, что это – плохо? Сложности также важны!» - заявила Мишина.

Ранее Мишина заявила, что сам процесс ей гораздо важнее, чем просто иметь красивую фигуру. Она описала этот период своей жизни как один из самых значимых, глубоких и ключевых.

Этот путь начался для нее четыре месяца назад, когда первоначальный интерес к красивой фигуре привел к знакомству с удивительными людьми, которые помогли ей изменить свои идеалы и приоритеты.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.