Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни припинив усю свою діяльність у Росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував фото із залаштунків підготовки нового концертного шоу та розповів подробиці закордонного туру.

На фотографіях можна побачити роботу цілої команди, як виявилося, Макс оновив склад шоу-балету та музикантів. Вони працювали чотири місяці над створенням двогодинного шоу Bestseller. За словами виконавця, це абсолютно нова концептуальна програма, до якої увійдуть мікс хітів у новому live-звучанні, англомовний альбом та пісні незламності.

"Більше чотирьох місяців йшла підготовка до нового шоу Bestseller. Числені репетиції підходять до свого логічного завершення. А це значить, що через 48 днів ми зустрінемось з вами на першому концерті в Польщі в рамках міжнародного туру. Великі тури, до яких ми звикли, зазвичай досить виснажливі не лише фізично, а й психологічно. Але цього разу нам коштувало значних зусиль зібрати команду музикантів та балет звідусіль, аби подарувати вам не лише 2 години свята й прекрасних емоцій, а й допомогти нашій армії. Адже кожен квиток на концерт - це донат, це ще раз нагадування за межами України, що війна не закінчилася і нам потрібна допомога міжнародної спільноти", - сказав Барських.

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