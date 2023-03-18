Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася кумедним відео з ліфта.
Як видно, у ролику Даша знята в ліфті з незвичайним інтер'єром, вона в ньому одна і захоплено дивиться в дзеркало. А коли двері починають зачинятися, блогерка спритним рухом їх зупиняє та пафосно виходить. Перед камерою дівчина з'явилася у стильному образі – на ній чорна кофта, яка спідниця з поясом та модний сірий тренч. Волосся Даші зібране в недбалу зачіску, а на обличчі темні окуляри.
У підписі до публікації Квіткова нічого не написала, залишила лише кілька емодзі. Натомість шанувальники відразу почали коментувати нове відео зірки:
"Дуже красива. Звідки пальто?"
"Дуже хороший образ. Підкажіть будь ласка звідки спідничка?"
"Даша, ми не встигаємо за тобою".
"Фантастична жінка".
"Дуже зухвало".
"Тобі у кіно треба зніматися".
"Відчувається така впевненість у собі".
"Даша, контент став переважно про самолюбування. Раніше було набагато більше. Раніше було набагато більше і про внутрішнє теж, змістовніше, різнобічніше".
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