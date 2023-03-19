Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны прекратил всю свою деятельность в россии, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал фото из закулисья подготовки нового концертного шоу и рассказал подробности заграничного тура.

На фотографиях можно увидеть работу целой команды, как оказалось, Макс обновил состав шоу-балета и музыкантов. Они трудились четыре месяца над созданием двухчасового шоу Bestseller. По словам исполнителя, это совершенно новая концептуальная программа, в которую войдут микс хитов в новом live-звучании, англоязычный альбом и песни несокрушимости.

"Более четырех месяцев шла подготовка к новому шоу Bestseller. Многочисленные репетиции подходят к своему логическому завершению. Это значит, что через 48 дней мы встретимся с вами на первом концерте в Польше в рамках международного тура. Большие туры, к которым мы привыкли, обычно достаточно утомительны не только физически, но и психологически. Но на этот раз нам стоило больших усилий собрать команду музыкантов и балет отовсюду, чтобы подарить вам не только 2 часа праздника и прекрасных эмоций, но и помочь нашей армии. Ведь каждый билет на концерт – это донат, это еще раз напоминание за пределами Украины, что война не закончилась и нам нужна помощь международного сообщества", - поделился Барских.

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