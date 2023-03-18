Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка з початку війни живе на дві країни – Україну та Польщу – і продовжує знімати своє шоу "Дорослі дівчатка" з Олею Поляковою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала кумедні кадри та викликала бурхливу реакцію у мережі.

Як виявилося, Маша вирішила показати шанувальникам свій перекус, який складається з варених яєць, помідорів, огірків та перцю. І виклала кумедні фото, на яких позує з цими яйцями та овочами. Перед камерою телезірка з'явилася, сидячи в автомобілі, на ній стильне вбрання в пастельних тонах, волосся недбало покладене, а на обличчі сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Єфросиніна написала: "Життя з яйцями". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки, особливо її знімки зачепили радіоведучого Славу Дьоміна та телеведучого Андрія Беднякова.

"Маша, чому 3 яйця?", - жартівливо спитав Дьомін.

"Життя з яйцями" – це те, чого я прагну", - написав Бідняков.

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