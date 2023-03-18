Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, в якому перетворився на білоруського диктатора Лукашенка.

Однак, цього разу це не просто пародія на знайомого глядачеві персонажа, ідея відео набагато креативніша. Як виявилося, у такий незвичайний спосіб Юрій вирішив зробити саморекламу. Так, у ролику персонаж Лукашенко дивиться ютуб-канал Великого та зацікавлюється кнопкою спонсорування проекту. І таким чином Юрій у образі Лукашенка пояснює українцям, як стати спонсором каналу та які переваги за це можна отримати.

У підписі до публікації на ютуб Великий написав: "Підписуючись на спонсорство, ви підтримуєте нашу команду не лише морально, а й фінансово (матеріально), що дає нам можливість створювати більше нового, унікального контенту та мотивує нас до нових звершень! Чим більше спонсорів буде на каналі, тим у нас буде більше можливостей створювати для вас ще якісніший контент у ще більшій кількості".

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