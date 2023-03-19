На своїй сторінці в Instagram ведучий розмістив кумедне відео з черевиком, прикрашеним написом "рускій воєнний корабль, іді на...", та поділився цікавим одкровенням.
"Останні дві новорічні перед анексією ми з родиною проводили в Криму. Київ-Сімферополь — це перший переліт нашої Аліси. Після цього вона була багато де, але потрапити в Крим знову це і її мрія теж. Але головне, звичайно, не про море. Головне про свободу. Я мрію, щоб Кримські татари могли вільно висловлювати свою думку. Я мрію, щоб в порту Ялти були кораблі з Європейськими туристами. Мені моря в житті вистачає. Я живу на Київському морі, наприклад, але, звичайно, я знову мрію потрапити в Крим. Так і буде", — написав Анатолій Анатоліч під відео.
Українці в коментарях підтримали ведучого та діляться своїми історіями, пов'язиними з Кримом:
"Оооо, тааак!!! Як колись! Євпаторія - 5 років поспіль туди їздили. Саме там моя Соня -доня вперше побачила море!";
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"Хочемо, звісно ❤️Там так добре було";
"Ми будемо в Криму! Українському 🔥🙌";
"Так!🔥🔥🔥 птнпнх вже попрощався і з Кримом, і з Маріуполем! Слава Україні! Слава нашим Героям! 💙💛".
Нагадаємо, Анатолій Анатоліч, не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.
Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.
Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.