На своей странице в Instagram ведущий разместил забавное видео с туфлями, украшеннымм надписью "русский военный корабель, иди на...", и поделился интересным откровением.
"Последние две новогодние перед аннексией мы с семьей проводили в Крыму. Киев-Симферополь - это первый перелет нашей Алисы. После этого она была много где, но попасть в Крым снова это и ее мечта тоже. Но главное конечно не о море. Главное о свободе. Я мечтаю, чтобы Крымские татары могли свободно выражать свое мнение. Я мечтаю, чтобы в порту Ялты были корабли с Европейскими туристами. Мне моря в жизни хватает. Я живу на Киевском море, например, но, конечно, я снова мечтаю попасть в Крым. Так и будет", - написал Анатолий Анатолич под видео.
Украинцы в комментариях поддержали ведущего и делятся своими историями, связанными с Крымом:
"Оооо, даааа!!! Как когда-то! Евпатория - 5 лет подряд туда ездили. Именно там моя Соня-доня впервые увидела море!";
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"Хотим, конечно ❤️Там так хорошо было";
"Мы будем в Крыму! Украинском 🔥🙌";
"Да!🔥🔥🔥 птнпнх уже попрощался и с Крымом, и с Мариуполем! Слава Украине! Слава нашим Героям! 💙💛".
Напомним, Анатолий Анатолич, не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.
Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.
Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.