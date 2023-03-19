Украинский ведущий и шоумен Анатолий Анатолич поделился воспоминаниями о своей последней поездке с семьей в Крым.

На своей странице в Instagram ведущий разместил забавное видео с туфлями, украшеннымм надписью "русский военный корабель, иди на...", и поделился интересным откровением.

"Последние две новогодние перед аннексией мы с семьей проводили в Крыму. Киев-Симферополь - это первый перелет нашей Алисы. После этого она была много где, но попасть в Крым снова это и ее мечта тоже. Но главное конечно не о море. Главное о свободе. Я мечтаю, чтобы Крымские татары могли свободно выражать свое мнение. Я мечтаю, чтобы в порту Ялты были корабли с Европейскими туристами. Мне моря в жизни хватает. Я живу на Киевском море, например, но, конечно, я снова мечтаю попасть в Крым. Так и будет", - написал Анатолий Анатолич под видео.

Украинцы в комментариях поддержали ведущего и делятся своими историями, связанными с Крымом:

"Оооо, даааа!!! Как когда-то! Евпатория - 5 лет подряд туда ездили. Именно там моя Соня-доня впервые увидела море!";

"Хотим, конечно ❤️Там так хорошо было";

"Мы будем в Крыму! Украинском 🔥🙌";

"Да!🔥🔥🔥 птнпнх уже попрощался и с Крымом, и с Мариуполем! Слава Украине! Слава нашим Героям! 💙💛".

Напомним, Анатолий Анатолич, не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.