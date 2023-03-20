Відома тренер та експерт зі здорового харчування Аніта Луценко поділилася відео, в якому показала, як доглядає своє волосся.

Популярна українська фітнес-тренер та експерт із схуднення Аніта Луценко, яка була зірковим тренером на шоу "Зважені та щасливі", часто ділиться зі своєю аудиторією корисним контентом на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка записала відео, в якому поділилася своїми секретами догляду за волоссям.

У ролику Аніта нагадала шанувальникам, що часто експериментує зі стрижками та довгим волоссям, навіть показала фото. А в процесі відео продемонструвала як правильно сушити волосся, детально розповідаючи про всі етапи догляду. За словами телезірки, багато хто в неї запитував, як їй вдалося відростити таке здорове і шовковисте волосся, так що вона вирішила поділитися своїми правилами.

"Багато було питань щодо волосся, як відростила, як вкладаю, чим користуюся. Є кілька правил від моєї @lena_barly, які стали моїми правилами:

1. Шампунь лише на шкіру голови

2. Тримати стільки скільки написано (маска, кондиціонер)

3. Без термозахисту не атакуємо температурою волосся.

4. Волосся не росте, тому що відламується і іноді потрібно трохи стимулювати ріст ампулами, скарбом.

5. Блискучим волосся стає від чистих гребінців, чистого утюжка та прохолодної води, і точно не від шампуню", - написала Луценко у підписі до публікації.

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