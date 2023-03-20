Известная тренер и эксперт по здоровому питанию Анита Луценко поделилась видео, в котором показала, как ухаживает за своими волосами.

Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко, которая была звездным тренером на шоу "Зважені та щасливі", часто делится со своей аудиторией полезным контентом на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда записала видео, в котором поделилась своими секретами ухода за волосами.

В ролике Анита напомнила поклонникам, что часто экспериментирует со стрижками и длинной волос, даже показала фото. А в процессе видео продемонстрировала как правильно сушить волосы, детально рассказывая о всех этапах ухода. По словам телезвезды, многие у нее спрашивали, как ей удалось отрастить такие здоровые и шелковистые волосы, так что она решила поделиться своими правилами.

"Много было вопросов по волосам, как отрастила, как вкладываю, чем пользуюсь. Есть несколько правил от моей @lena_barly, которые стали моими правилами:

1. Шампунь только на кожу головы

2. Держать столько сколько написано (маска, кондиционер)

3. Без термозащиты не атакуем температурой волос.

4. Волосы не растут, потому что отламываются и иногда нужно немного стимулировать рост ампулами, сокровищем.

5. Блестящими волосы становятся от чистых расчесок, чистой утюжки и прохладной воды и точно не от шампуня", - написала Луценко в подписи к публикации.

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