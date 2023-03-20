Популярна українська актриса, зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" та учасниця гумористичного колективу "Жіночий квартал" Ірина Сопонару поділилася яскравим кадром.

Відома актриса Ірина Сопонару поділилася новим кадром в Інстаграмі, привертаючи увагу до нового образу. Як відомо, Ірина часто показує в мережі свої вбрання та інтригує зауваженнями.

Нещодавно Ірина опублікувала кілька кадрів зі своїми дівчатами перед концертом "Жіночого кварталу" разом із "Вечірнім кварталом". А вже після цього похвалилася стилем одна. У чорній маленькій сукні і такому ж жакеті в тон Сопонару виглядала чудово.

Багато хто був вражений не лише фігурою зірки ситкому "Одного разу під Полтавою":

«Як ти тут на нашу маму схожа?; Mademoiselle ви як завжди; Ви дуже гарні; Фантастична; Така гарна Іринка; Прекрасна дівчина; найкраща Іра всього дитинства;

Ось це найкраще фото; Сонечко неймовірне; мені подобається такий вибір, а постать… Топ».

Раніше разом із "Вечірнім кварталом" та "Жіночим кварталом" Ірина теж відзначилася. Як відомо, ці два гумористичні колективи об'єдналися під час війни та дають спільні концерти.

На фотографіях можна побачити, що всі актриси позують у "тигрових" образах. Так, кожна з них одягнена у щось із цим яскравим принтом.

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