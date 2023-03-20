Популярная украинская актриса, звезда ситкома "Однажды под Полтавой" и участница юмористического коллектива "Женский квартал" Ирина Сопонару поделилась ярким кадром.

Известная актриса Ирина Сопонару поделилась новым кадром в Инстаграм, привлекая внимание к новому образу. Как известно, Ирина часто показывает в сети свои наряды и интригует замечаниями.

Не давно Ирина опубликовала несколько кадров со своими девушками перед концертом "Женского квартала" вместе с "Вечерним кварталом". А уже после этого похвалилась стилем одна. В черном маленьком платье и таком же жакете в тон Сопонару выглядела превосходно.

Многие были впечатлены не только фигурой звезды ситкома "Однажды под Полтавой":

«Как ты здесь на нашу маму похожа❤; Mademoiselle вы как всегда; Вы очень хороши; Фантастическая; Такая красивая Иринка; Прекрасная девушка; самая лучшая Ира всего детства;

Вот это самое лучшее фото; Солнышко невероятное; мне нравится такой выбор, а фигура… Топ».

Ранее вместе с "Вечерним кварталом" и "Женским кварталом" Ирина тоже отличилась. Как известно, эти два юмористических коллектива объединились во время войны и дают совместные концерты.

На фотографиях можно увидеть, что все актрисы позируют в "тигровых" образах. Так, каждая их них одета во что-то с этим ярким принтом.

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