На своїй сторінці в Instagram шоумен поділився рідкісними кадрами з дружиною Інною, донькою Валерією та сином Марком, а також розповів про свою малу батьківщину — Хмельниччину.

"Зараз дуже багато людей, зокрема українців, або виїхали за кордон, або переїхали в інші міста. І ми все більше ностальгуємо за краями, де народилися і виросли. Перші місяці повномасштабної війни провів у моєму рідному Хмельницькому із сім’єю. Зрозумів, що мало приділяв уваги малій батьківщині. Звісно, любив, поважав Хмельницький, але в мене не було такого патріотичного відчуття щодо Хмельниччини і якоїсь тяги туди приїздити частіше. Хіба що до батьків", — зізнається Олександр Педан.

Під час війни в рідному місті шоумен встиг побачити своїв вчителів зі школи, друзів, з якими виріс, кумів і всю сім’ю.

"Неможливо любити свою країну, коли не цінуєш малу батьківщину.За нагоди відвідайте свої міста, містечка. Коли потрапляєш у двір будинку, де ти виріс, бачиш, що збільшилися дерева, які були кущиками, а все решта стало маленьким і постаріло, це з одного боку бентежить, бо час летить, а з іншого надихає, тому що дитячі спогади не можна замінити нічим. Зайдіть у вашу школу, де навчались, прогуляйтеся будинком, двором", — радить ведучий.

Олександр Педан також назвав топ своїх улюблених місць у Хмельницькому:

парк біля Південного Бугу,

стометрівка, якою люблять гуляти всі хмельничани.

школа №24, у якій він виріс.

Нагадаємо, Олександр Педан розповів, у якій країні навчатиметься його дочка.

Як повідомляла Politeka, Педан пояснив, як заяви Єфросініної та Полякової допомагають російській пропаганді.

Також Politeka писала, що Олександр Педан попередив про хитрі заяви Собчак та Дудя, на які не треба вестись.