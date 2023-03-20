На своей странице в Instagram шоумен поделился редкими кадрами с женой Инной, дочерью Валерией и сыном Марком, а также рассказал о своей малой родине — Хмельнитчине.

"Сейчас очень много людей, в частности украинцев, или уехали за границу, или переехали в другие города. И мы все больше ностальгируем по краям, где родились и выросли. Первые месяцы полномасштабной войны провел в моем родном Хмельницком с семьей. Понял, что мало уделял внимания малой родине. Конечно, любил, уважал Хмельницкий, но у меня не было такого патриотического ощущения по отношению к Хмельнитчине и какой-то тяги туда приезжать чаще. Разве что к родителям", — признается Александр Педан.

Во время войны в родном городе шоумен успел увидеть своих учителей из школы, друзей, с которыми вырос, кумовьев и всю семью.

"Невозможно любить свою страну, когда не ценишь малую родину. При случае посетите свои города, городки. Когда попадаешь во двор дома, где ты вырос, видишь, что увеличились деревья, которые были кустиками, а все остальное стало маленьким и состарилось, это с одной стороны смущает, потому что время летит, а с другой вдохновляет, потому что детские воспоминания нельзя заменить ничем. Зайдите в вашу школу, где учились, прогуляйтесь по дому, по двору", — советует ведущий.

Александр Педан также назвал топ своих любимых мест в Хмельницком:

парк возле Южного Буга,

стометровка, по которой любят гулять все хмельничане.

школа №24, в которой он вырос.

Напомним, Александр Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.

Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

Также Politeka писала, что Александр Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.