Анатолій Анатоліч показав, що нейромережа згенерувала фото того, як путін може виглядати під час суду в Гаазі.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна. Таким чином, російський диктатор став четвертим із президентів, які перебували у розшуку МКС. Те, що стане реальністю, показала і найпопулярніша нейромережа. Шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч показав в Інстаграм, як виглядатиме суд над президентом росії.

Нейросітка згенерувала фото того, як путін може виглядати під час суду в Гаазі. Крім того, Анатолій Анатоліч показав на ілюстраціях, як має виглядати арешт злочинця світового масштабу.

"Нейросєть згенерувала найближче майбутнє бункерного діда. А всі хто зараз навколо нього будуть говорити "Ми не знали" "Нас обманювали" "Нас змушували". Таке було після смерті Сталіна. Щось він тут дуже гарний вийшов. Ну, нехай. Важливо, що довкола", - підписав Анатолій Анатоліч відповідні фото.

У коментарях користувачі мережі зазначали, що їм подобається візуалізація арешту путіна. Багато хто також писав, що сісти має не тільки президент росії, а й виконавці: "Любо дорого дивитися", "Швидше б це трапилося", "Мало заарештувати тільки його! Там усіх потрібно, всіх, хто виконує його накази і хто слухає! причетний до всього.

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