Анатолий Анатолич показал, что нейросеть сгенерировала фото того, как путин может выглядеть во время суда в Гааге.

Международный криминальный суд выдал ордер на арест путина. Таким образом, российский диктатор стал четвертым из президентов, находившихся в розыске МКС. То, что станет реальностью, показала и популярная нейросеть. Шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич показал в Инстаграм, как будет выглядеть суд над президентом рф.

Нейросеть сгенерировала фото того, как путин может выглядеть во время суда в Гааге. Кроме того, Анатолий Анатолич показал на илюстрациях, как должен будет выглядеть арест преступника мирового масштаба.

"Нейросеть сгенерировала ближайшее будущее бункерного деда. А все кто сейчас вокруг него будут говорить "Мы не знали" "Нас обманывали" "Нас заставляли". Таково было после смерти Сталина. Что-то он здесь очень хороший получился. Ну, пусть. Главное что вокруг", - подписал Анатолий Анатолич соответствующие фото.

В комментариях пользователи сети отмечали, что им нравится визуализация ареста путина. Многие также писали, что сесть должен не только президент рф, но и исполнители: "Любо дорого глядеть", "Быстрее бы это случилось", "Мало арестовать только его! Там всех нужно, всех, кто выполняет его приказы и кто слушает! Кто причастен ко всему".

Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".