Користувачі мережі захопилися вмінням учасника відомого гурту "Kalush Orchestra" та похвалили його у коментарях під відео.

Український гурт "Kalush Orchestra", який став переможцем пісенного конкурсу "Євробачення" минулого року, продовжує знайомитися зі світовими зірками під час своєї подорожі до США. Цього разу вони разом станцювали запальний брейк та розмістили відео на сторінці в соцмережі Інстаграм.

Музиканти поспілкувалися з репером Armani White . Під час зустрічі репер виконав свій хіт Billie Eilish , який увійшов до Billboard Hot 100 у вересні 2022 року, а учасник Kalush Orchestra, званий КилимМен, показав свій талант перед репером.

Так, КилимМен з української групи похвалився своїми танцювальними навичками перед колегою та станцював брейк.

"Йо! Як вам такий несподіваний колоб? Знаєте цей трек?", - Запитали "Kalush Orchestra" у підпису до відео.

Користувачі мережі захопилися вмінням учасника відомої групи та похвалили його в коментарях під відео: "Круто! Молодець! Дуже крутий ефект! Мені це подобається", "Якось навіть не віриться", "Красавчик, здивував навіть крутого репера своїми вміннями", " Вогонь, вийшло прикольно.

Нагадаємо, що соліст Kalush Псюк показав, як виглядав у дитинстві, несподівані кадри.

Як повідомляла Politeka, Осадча зустрілася з солістом KALUSH, здивувавши виглядом.

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