Популярна українська телезірка, фітнес-тренер та експерт зі здорового харчування Ані Луценко, яка була тренером у шоу "Зважені та щасливі", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, на якому зробила "розпакування" свого холодильника.

У ролику Аніта знята на кухні, стоячи за столом, на якому розкладено безліч різних продуктів. Можна помітити, що серед того, чим харчується фітнес-тренер, багато фруктів, овочів та зелені.

У ролику Луценко розповіла, що вирішила чесно зізнатися, які продукти вона є, хоч і деякі шанувальники можуть бути розчаровані. При цьому експерт підкреслила, що не готова жертвувати смачною їжею заради суперстрункої фігури, тому що їжа буває дуже прекрасною.

У підписі до публікації Аніта написала: "Чесно про те, що ви можете знайти в моєму холодильнику. Посилання на повне відео про десерти, зокрема, у сторіс".

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати відео телезірки:

"А у вашому холодильнику зараз є торт?".

"Не по темі, але на ваші натуральні губи дивилася б і дивилася б. Скоро майже таких не буде".

"Я, коли жила в селі і орала на городі, їла все і не одужувала, на мене дивилися великими очима, що я їм хліб. І дивувалися, як я можу бути такою стрункою. Село це сила".

"Велике розчарування – це купа пластику на столі".

"О, побачила мої улюблені пудинги".

"Цікаво цікаво".

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