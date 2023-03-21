Популярна українська телезірка, фітнес-тренер та експерт зі здорового харчування Ані Луценко, яка була тренером у шоу "Зважені та щасливі", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, на якому зробила "розпакування" свого холодильника.
У ролику Аніта знята на кухні, стоячи за столом, на якому розкладено безліч різних продуктів. Можна помітити, що серед того, чим харчується фітнес-тренер, багато фруктів, овочів та зелені.
У ролику Луценко розповіла, що вирішила чесно зізнатися, які продукти вона є, хоч і деякі шанувальники можуть бути розчаровані. При цьому експерт підкреслила, що не готова жертвувати смачною їжею заради суперстрункої фігури, тому що їжа буває дуже прекрасною.
У підписі до публікації Аніта написала: "Чесно про те, що ви можете знайти в моєму холодильнику. Посилання на повне відео про десерти, зокрема, у сторіс".
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Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати відео телезірки:
"А у вашому холодильнику зараз є торт?".
"Не по темі, але на ваші натуральні губи дивилася б і дивилася б. Скоро майже таких не буде".
"Я, коли жила в селі і орала на городі, їла все і не одужувала, на мене дивилися великими очима, що я їм хліб. І дивувалися, як я можу бути такою стрункою. Село це сила".
"Велике розчарування – це купа пластику на столі".
"О, побачила мої улюблені пудинги".
"Цікаво цікаво".
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