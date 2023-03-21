Популярная украинская телезвезда, фитнес-тренер и эксперт по здоровому питанию Ани Луценко, которая была тренером в шоу "Зважені та щасливі", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором сделала "распаковку" своего холодильника.

В ролике Анита запечатлена на кухне, стоя за столом, на котором разложено множество различных продуктов. Можно заметить, что среди того, чем питается фитнес-тренер, много фруктов, овощей и зелени.

В ролике Луценко рассказала, что решила честно признаться, какие продукты она есть, хотя и некоторые поклонники могут быть разочарованы. При этом эксперт подчеркнула, что не готова жертвовать вкусной едой ради супер-стройной фигуры, потому что еда бывает очень прекрасной.

В подписи к публикации Анита написала: "Честно о том, что вы можете найти в моем холодильнике. Ссылка на полное видео о десертах в том числе в сторис".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать видео телезвезды:

"А в вашем холодильнике сейчас есть торт?".

"Не по теме, но на ваши натуральные губы, смотрела бы и смотрела бы. Скоро почти таких не будет".

"Я, когда жила в деревне и пахала на огороде, ела все и не поправлялась, на меня смотрели большими глазами, что я ем хлеб. И удивлялись, как я могу быть такой стройной. Село это сила".

"Большое разочарование – это куча пластика на столе".

"О, увидела мои любимые пудинги".

"Интересно-интересно".

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