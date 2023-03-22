У Київській області сталася моторошна трагедія.

У місті Вишневе, як повідомляє Politeka.net з посиланням на керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова, 21 березня загинув маленький хлопчик.

«2-місячного хлопчика терміново госпіталізували до лікарні, але від отриманих травм дитина загинула», - повідомив Нєбитов.

За його словами, мати викинула дитину із вікна п'ятого поверху.

Популярні новини зараз

Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент

"Панування добігає кінця": окупантам у Криму повідомили погані новини, завдано показового удару

Найгірший сценарій: експерт попередив, яка небезпека для України причаїлася у Придністров'ї

Без заяви можна втратити пенсію: кому з українців потрібно терміново звернутись до Пенсійного фонду

Нова фінансова криза: банки посипалися, експерт сказав, хто найбільше постраждає
Показати ще

Не виключено, що у 29-річної матері була післяродова депресія.

Слідчі з’ясовують усі обставини надзвичайної події. За даним фактом відкрито ЄРДР.

Нагадаємо, внаслідок нової атаки Київської області з боку росіян є загиблі.

З'явилися фото з місця страшної атаки.

Також повідомлялося, що зникнення 7-річних близнюків переполошило поліцію Київської області.

Крім того, Politeka.net писала про страшне вбивство в Києві - в поліції розкрили обставини нового злочину.