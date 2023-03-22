У Київській області сталася моторошна трагедія.
У місті Вишневе, як повідомляє Politeka.net з посиланням на керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова, 21 березня загинув маленький хлопчик.
«2-місячного хлопчика терміново госпіталізували до лікарні, але від отриманих травм дитина загинула», - повідомив Нєбитов.
За його словами, мати викинула дитину із вікна п'ятого поверху.
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Не виключено, що у 29-річної матері була післяродова депресія.
Слідчі з’ясовують усі обставини надзвичайної події. За даним фактом відкрито ЄРДР.
Нагадаємо, внаслідок нової атаки Київської області з боку росіян є загиблі.
З'явилися фото з місця страшної атаки.
Також повідомлялося, що зникнення 7-річних близнюків переполошило поліцію Київської області.
Крім того, Politeka.net писала про страшне вбивство в Києві - в поліції розкрили обставини нового злочину.