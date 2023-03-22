Дружина українського телеведучого Григорія Решетника , незважаючи на дуже напружені дні, знаходить час, щоб вести блог у мережі. Там вона постить знімки трьох синів та знаменитого чоловіка. А цього разу Христина Решетник показала в Instagram новий, неймовірно ніжний та елегантний образ. Крім того, поділилася своїми дивними відчуттями, які останнім часом її турбують.

Христина Решетник змінила вбрання і з'явилася в кадрі в елегантному брючному костюмі з твіда. Піджак з асиметрично розташованим рядом ґудзиків та виточками на талії та прямі короткі шортики вона доповнила чобітками на шпильці.

На знімку вона посміхалася, а також позувала із серйозним виразом обличчя. Як зізналася Христина Решетник, останніми днями вона відчуває, що в неї не вистачає сил і настрій також зникає.

"Якісь дивні останні дні за відчуттями. Усі пишуть, що причина - молодик і він сильно впливає на самопочуття людей) я це не відстежую і особливо в таке не вірю, але може щось у цьому є? ", - поділилася особистим Христина Решетник.



Користувачі мережі з нею погодилися і зазначили, що цей місяць почуваються не дуже добре і водночас тривожно.

Нагадаємо, що Решетник із дружиною емоційно згадали про трагедію, яка сталася рік тому.

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Решетника дала урок українкам, якою має бути сім'я.

Також Politeka писала, що дружина Решетника розповіла про проблему здоров'я, з якою давно бореться.