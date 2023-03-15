Дружина українського телеведучого Григорія Решетника – активний користувач соціальних мереж. У блозі вона ділиться особистим та часто публікує знімки з трьома синами: Іваном, Дмитром та Сашком. Кілька годин тому Христина Решетник опублікувала посаду в Інстаграмі з медичного центру і зважилася розповісти про те, що там робить.
Зокрема, Христина Решетник розповіла, що у неї виникли проблеми з волоссям – вони буквально почали випадати. Тому їй довелося звернутися до клініки та здати аналізи для встановлення причини.
"Ви запитували мене, які аналізи я здавала для визначення причин випадання волосся. Мені писали десятки дівчат, що стрес позначився у всіх без винятку. Останній рік у мене безперервно лізе волосся і я хаотично, то починала пити вітаміни, то втирала все, що радили , на думку. Словом, воно допомагало, але ситуативно і ненадовго. Процес випадання не припинявся", - поділилася дружина Григорія Решетника.
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Тому Христина Решетник знову вирішила здати спеціальний комплекс аналізів: "Здорове волосся", де зібрано всі необхідні показники. Тепер їй залишилося лише дочекатися результатів та почати приймати вітаміни, яких не вистачає її організму.
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